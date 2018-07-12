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12 Temmuz 2018 12:39

İzmit Belediyespor yola Köprücü ile devam edecek

Süper Lig’e yükselen İzmit Belediyespor Bayan Basketbol Takımı, ligde baş anrenör Mert Köprücü ile mücadele edecek.

İzmit Belediyespor yola Köprücü ile devam edecek

12 Temmuz 2018 12:39


İzmit Belediyespor Bayan Basketbol Takımı, Süper Ligde verecekleri mücadelede baş antrenör Mert Köprücü ile devam etme kararı aldı. 2017-2018 sezonunun ortasında İzmit Belediyepor da baş antrenör olarak göreve başlayan ve takımı üst sıralara taşıyan Mert Köprücü ile Süper Lig için de imzalar atıldı. Köprücü, atılan imzayla 2018-2019 sezonunda Kadınlar Basketbol Süper Liginde İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı antrenörü olarak mücadele verecek.


Mert Köprücü ile Süper Lig de de başarılı bir sezon geçireceklerine inandıklarını belirten İzmit Belediyepor Kulüp Başkanı Muhammet Öztürk, “Geçtiğimiz sezonda hocamızla çok başarılı bir lig geçirdik. Yıllar sonra süper ligde bir takımımızın olması bizim için de şehrimiz için de büyük mutluluk. Mert beyden yeni sezonda da beklentimiz çok yüksek. Hocamız aynı zamanda İzmit’imizin evladı. Süper lig için çok iddialı bir takım kuracağına inancımınız sonsuz, kendisinden bu konuyla ilgili en kısa sürede bir liste bekliyoruz” dedi.




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