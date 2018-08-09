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09 Ağustos 2018 16:51

İzmit Encümen toplantısında 59 madde karara bağlandı

İzmit Belediyesi’nin haftalık olağan encümen toplantısında 59 gündem maddesi için karar alındı.

İzmit Encümen toplantısında 59 madde karara bağlandı

09 Ağustos 2018 16:51


Encümenin ilk gündem maddesi olan Gündoğdu Mahallesi 180 ada, 10 nolu parseldeki akaryakıt ve LPG istasyonu tesisleri ihalesine talipli çıkmadığından dolayı 27 Ağustos Pazartesi günü pazarlık usulü ile tekrar ihaleye çıkarılmasına karar verildi. Belsa Hizmet binasında gerçekleştirilen encümen toplantısında Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen yiyecek içecek işletmelerine Kabahatler Kanuna göre 259’ar TL para cezası kesilmesine karar verilirdi.


Encümende Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından tespit edilen dört haneye de horoz, tavuk ve büyük küçükbaş hayvan besledikleri için yine Kabahatler Kanununa göre 259’ar TL para cezası verildi. Ruhsat Denetim Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde, içerisinde alkol içildiği tespit edilen bir kıraathaneye de Polis Vazife ve Salahiyet kanuna göre bin 475 TL para cezası için karar verildi.




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