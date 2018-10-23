İzmit eski balık pazarı yıkılıyor

KOCAELİ (İHA) – Geçtiğimiz hafta balıkçıların sahildeki Marina'da yapılan Balıkhan'a taşınmasıyla boşalan Halkevi'ndeki boş dükkanlar yıkılmaya başlandı.

25 yılı aşkın zamandır balıkçıların kullandıkları Halkevi'ndeki dükkanların yıkımı İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Yıkım işinin en kısa süre içinde tamamlanacağı ve bölgenin yeşil alan ve meydan olarak değerlendirileceği kaydedildi. Bu arada bölgede bulunan 5 yapı ile ilgili mahkeme sürecinin devam ettiği da bildirildi.