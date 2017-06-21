İzmit esnafına bayramda güzel haber

Esnaf dostu olan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, bayram öncesi esnafları ilgilendiren önemli bir karar aldı. Karara göre, İzmitli esnaflar Ramazan Bayramına 3 gün kala iş yeri önlerinde ürünlerini satışa sunabilecekler. Esnafa büyük bir kolaylık sağlayacak karar ile şehir merkezindeki ticari hareketliliğinin de artması sağlanacak.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, İzmit Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, “Bayrama 3 gün kala esnafımızın ürünlerini iş yeri önünde satışa sunması için izin vereceğiz. Normal günlerde bu uygulamaya izin vermiyoruz. Bayram nedeniyle esnaflarımıza esneklik sağlayacağız. Böylelikle esnafımıza da büyük kolaylık sağlanmış olacak. Bundan hem esnaf hem de vatandaşlar kazançlı çıkacak” dedi.

Ramazan ayı nedeniyle şehir merkezinde faaliyet gösteren lokanta ve benzeri işletmelerde iftar saatinde açık havada müşterilerine servis sunabilme imkanın sağlandığını da söyleyen ilgililer, “Trafiğe kapalı olan bariyerlerin kapanış saatleri de kademeli olarak geciktirilecek. Daha önce belirli saatlerde açılan bariyerler bayrama 3 gün kala daha geç saatlerde açılacak. Bu uygulama ile ticari hareketliliğin trafik nedeniyle kesintiye uğramasının da önüne geçilmiş olacak” açıklamasını yaptı.

İzmit Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi ve süresince diğer müdürlüklerle koordineli olarak çalışacak. Özellikle Fethiye, Alemdar, İnönü, Hafız Binbaşı ve Şahabettin Bilgisu caddelerinde denetimler artırılacak. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler, vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda bayram geçirmeleri için cadde ve sokaklarda teyakkuz halinde olacak. Çevre kirliliği konusundaki olumsuzluklara anında müdahale edilip, her türlü çirkin görüntünün önüne geçilecek.

Ramazan Bayramı öncesi ve bayram boyunca görev başında olacak Zabıta Müdürlüğü ekipleri oluşabilecek olumsuzluklara anında müdahale edecek. Sayıları arttırılacak olan Zabıta ekipleri 24 saat görevde olacak. Vatandaşlar her türlü olumsuzlukları 153 veya 318 00 20 numaralı telefonlara bildirebileceği belirtildi.