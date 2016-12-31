İzmit kadınlarına iletişim semineri

İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine yönelik konuşmayı iletişime çevirmek isimli bir seminer düzenlendi.

Belsa 9. kattaki salonda düzenlenen seminer, Psikoterapist Melek Arıcı ve Psikolog Tuğçe Öpöz tarafından verildi. Seminerde Arıcı ve Öpöz, her konuşmanın iletişim olmadığını, aynı cümleye verdiğimiz tepkinin içinde bulunduğumuz fiziksel ya da psikolojik şartlara bağlı olarak farklılaşabileceğini, anlatmak istediğimizle ağzımızdan çıkanla anlaşılanın çok farklı olabileceğini anlattılar. İnteraktif bir şekilde geçen seminerde ekip arasındaki iletişimi geliştirmeye yönelik bir uyum aktivitesi gerçekleştirildi.