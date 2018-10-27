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İzmit-Kandıra yolunda feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

İzmit-Kandıra yolunda meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 3 kişi de yaralandı.

İzmit-Kandıra yolunda meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesi ile Kandıra arasındaki yolda bir cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre otomobildeki aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.

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