İzmit-Kandıra yolunda feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

İzmit-Kandıra yolunda meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesi ile Kandıra arasındaki yolda bir cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre otomobildeki aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.