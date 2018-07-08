İzmit-Kandıra yolunda zincirleme kaza: 9 yaralı

Kaza İzmit-Kandıra yolu Yassıbağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kandıra’dan İzmit istikametine gitmekte olan 34 FE 3047 plakalı otomobilin hatalı sollama yapması sonrasında karşı yönden gelen 41 AS 595 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki otomobil, 34 FZ 2212 ve 41 AAV 303 plakalı otomobillere çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bazı araçlar yol kenarındaki yeşil alanlara uçtu. Kaza yapan araçlarda ilk belirlemelere göre 2’si çocuk 9 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle İzmit-Kandıra yolu trafiğe kapanırken, yaralıların hastaneye sevkleri sürüyor.