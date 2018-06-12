İzmit Kent Meydanı’nın tanıtımı yapıldı

İzmit Kent Meydanı ve yeraltı otoparkı projesinin tanıtım programına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İl Jandarma Komutanı AlbayOsman Aslan, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "400 araç kapasiteli bir otoparkımız var. Bu tür otoparkların olmasını çok önemsiyoruz. Şehrin trafiğine takılmadan insanlar otomobilini burada park edecek. Şehrin bu tür otoparklara çok ihtiyacı var. Bu tür fırsatları bulduğumuzda değerlendiriyoruz. Kenti rahatlatmamız lazım. Bu otopark ve kent meydanı kentin damarlarını açacak. Bu tür meydanlarımızı köylere de yapacağız. Otopark ve meydanın toplam maliyeti 30 Milyon lira. Uzun bir süre bu otopark ücretsiz olacak. Halkımız alışsın. Esnafımız şehrin girişinde aracını buraya park edecek ve güvenli bir şekilde işine gidecek” dedi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise konuşmasında, “ Burası uzun yıllar valilik binası olarak hizmet veren bir alan. Büyükşehir belediyemizin talebi doğrultusunda kent için önem taşıyan meydan çalışması tamamlandı. Kentlerin en önemli ihtiyaçlarından birisi otopark. Araçlar çoğalıyor. Büyükşehir belediyesi önemli eksiklikleri gidermiş oldu” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentte ferah bir alan oluşturmak ve aynı zamanda bölgenin otopark sorununu çözmek amacıyla projeyi gerçekleştiriyor. Şehrin nefes almasını sağlayacak olan proje, üstü meydan altı otopark olarak uygulanıyor. Katlı otoparkın hemen önünde yer alan tramvay durağı araçlarını park eden vatandaşların kentin diğer noktalarına ulaşımlarını sağlayacak.

Yarı otomatik sistemle çalışan otopark 357 araç kapasitesine sahip olacak. 6 bin 600 metre kare alana sahip otoparkta engelli ve elektrikli otomobiller için de yer ayrılacak. Kapalı otoparktan çıkışlar asansörler ile sağlanacak.