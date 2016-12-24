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24 Aralık 2016 11:42

İzmit Körfezi Balıklandırma projesinin protokolü imzalandı

İzmit Körfezi Balıklandırma projesinin protokolü imzalandı

24 Aralık 2016 11:42

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden birisi olan İzmit Körfezi Balıklandırma projesinin protokolü imzalandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü arasında İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi’nin protokolü imzalandı. Protokole Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik imza attı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi Kahraman ile Çevre Koruma Şube Müdürü Mesut Önem, ziyaret ettikleri TAGEM Genel Müdürü Dr. Birişik ile görüş alışverişinde bulundu.
18 ay sürecek protokol kapsamında TAGEM’e bağlı Trabzon Merkez Araştırma Enstitüsü(SUMAE) ile birlikte yürütülecek çalışmalarda; İzmit Körfezi’nde balıklandırılmasına karar verilen levrek ve kalkan balıklarının genetik analizlerinin yapılacak, mevcut balık ve tür çeşitliliği ile stok durumu belirlenerek izlenecek, ihtiyoplankton örneklemeleri yapılarak izlenecek, yaşam alanları ile koşulları ayrıca üreme bölge ve zamanları belirlenecek, balıklandırma yapılacak balıkların boyutu ve sayısı ayrıca balıklandırma işleminin yapılacağı yer ve zaman belirlenecek, markalama yapılarak izlenebilirliği sağlanacak.



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