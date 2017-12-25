İzmit Körfezi’ndeki projeler çalıştayda ele alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nde yapılan çalışmaları dile getirmek üzere TÜBİTAK’ta düzenlenen çalıştaya katıldı. “Marmara Denizi Bölgesel İzleme ve Değerlendirme konulu çalıştayda Büyükşehir’in Körfez’de yaptığı ve yapmayı planladığı projeler paylaşıldı. Çalıştay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi koordinasyonunda yürütülen “Denizlerde Bütünleşik İzleme Projesi” kapsamında gerçekleştirildi.

Çalılştayda denizlerimizde meydana gelen kirliliklerin, bunların etkilerinin, kimyasal ve ekolojik kalite durumunun izlenmesi, insan faaliyetlerinden kaynaklı baskı ve etkilerin değerlendirilerek ulusal deniz ve kıyı yönetimi politikalarının belirlenmesi ve alınan önlemlerin etkilerinin takibine yönelik çalışmalar aktarıldı. Çalıştaya ilgili Bakanlıklar, İl Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları, Marmara Belediyeler Birliği, DSİ, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, MTA temsilcileri ve ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ, İstanbul, Uludağ Üniversitelerini temsilen pek çok akademisyenin katılım sağladı. Çalıştayda İzmit Körfezi’nde yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler ile ilgili olarak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından detaylı sunum gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi’nde gerçekleştirdiği Su Kalitesi İzleme Çalışmaları, Deniz Dibi Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Çalışmaları, Balıklandırma Çalışmaları ve İzmit Körfezi’nde Meydana Gelen Değişimlere Yönelik Yürütülen Bilimsel Çalışmalar ile ilgili yapılan sunumda; bilimsel izleme ile birlikte izleme sonuçlarına göre atılacak adımların önemine değinildi.

Ayrıca; kontrol ve denetim çalışmalarının yanı sıra deniz yüzeyinin temizleme tekneleri vasıtasıyla devamlı olarak temizlendiği, kirlilik kaynaklarına yönelik bütün önlemlerin alındığı, İzmit Körfezi etrafında 9 adet atıksu arıtma tesisinin faaliyet gösterdiğini, gemi atıklarının kontrollü bir şekilde toplanarak bertaraf edildiği vurgulandı. Yine sunumda İzmit Körfezi’nde yapılması planlanan çalışmalar ve gelecek vizyonu hakkında bilgiler de verildi.