İzmit Körfez’ine 6 bin balık bırakıldı

İzmit Körfezi’nde alınan damızlık kalkan balıkları Trabzon Su Ürünleri Merkezi Araştırma Enstitüsü, levrek balıkları da Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Merkezi’nde üretildi. 6 ay boyunca büyütülen balıklar kıyıdaki cam akvaryumlara bağlanan özel hortumlardan denize salındı. Değirmendere Sahili’nde gerçekleşen Körfezi Balıklandırma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Büyükşehir Belediyesi üst yöneticileri, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, il ve ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Çok şükür emeklerimizin karşılığını aldık"

İzmit Körfezi konusunda çok hassas davrandıklarını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bundan 13 yıl önce kokusundan İzmit Körfezi’nin yanına bile yaklaşamazdık. Çok şükür bugün el birliği ve Sizlerin desteği ile artık denizimizin sefasını sürüyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından pek çok misafirimiz, tatil için şehrimize geliyor. Eskiden nasıldı? Kokudan, sinekten, pislikten geçilmezdi. Deniz, hastalık saçıyordu. Atıklar denizimize dökülüyordu. Şehrimiz yaşanmaz hale gelmişti. Ne yaptık? Sanayimiz güçlü, denizimiz temiz olacak dedik. Çevre için sanayiden, sanayi için çevreden vazgeçmedik. Plân - program yaptık, önlemler aldık. Muazzam arıtma tesisleri kurduk, atıl olanları işletmeye aldık. Scada sistemi ile fabrika atıklarını denetim altına aldık ve engelledik. Dört koldan çalışmaya giriştik, Denizimizi temizlemeye başladık. Çöpleri, moloz yığınlarını, hayvan leşlerini bile denize atmışlardı. Bu gidişe durduk dedik. Yetmedi, uçakla Körfez’in üzerinde nöbet tuttuk. Gemi atıklarına izin vermedik. Çok şükür emeklerimizin karşılığını aldık” şeklinde konuştu.

Proje devam edecek

Başkan Karaosmanoğlu balıklandırma projesinin bilimsel bir çalışma olduğunu belirterek, “Bu bilimsel bir çalışma. Levrek nereyi sever? Kalkan ne zaman çoğalır, bilimsel verilerin ışığında çalıştık. Bir tarafımızda Tarım Bakanlığı Su Ürünleri’nin önerileriyle bu çalışmayı başlattık. Bu bilimsel çalışma devam edecek. Trabzon ve Antalya’da büyütülen balıkları denize bırakacağız. Amacımız doğal serüveni hızlandırmak. Hayal ettiğimiz İzmit Körfezi, hayal ettiğimiz dereler, hayal ettiğimiz sahiller daha da güzelleşecek. Tüm vatandaşlarımızı doyuracak balıklar yetişecek İzmit Körfezi’nde. Balıklandırma projemiz hayırlı olsun” ifadeleri kullandı.

Konuşmaların ardından Trabzon Su Ürünleri Merkezi Araştırma Enstitüsü ile yapılan protokol kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Merkezi’nde üretilen yavru levrek ve kalkanlar Körfez sularına bırakıldı.