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26 Haziran 2017 11:03

İzmit Körfezine bugüne kadar 39 sahil yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılından bu yana İzmit Körfezi’nin çevresinde 39 adet sahil parkını halkın hizmetine sundu.

İzmit Körfezine bugüne kadar 39 sahil yapıldı

26 Haziran 2017 11:03


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılından bu yana kent genelinde 39 adet sahil düzenlemesini hayata geçirdi. Kocaeli halkı, İzmit Körfezi kenarında aileleriyle beraber piknik yapabilecekleri, sağlıklı yürüyüşler gerçekleştirecekleri sahil düzenlemelerine kavuştu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından 13 yılda 39 adet sahil parkı İzmit Körfezi’nde hayata geçirildi. Sahil parkları Kocaelililerin aileleriyle, dostlarıyla ve il dışından gelen misafirleriyle sohbet edebilecekleri, piknik yapabilecekleri alanlar haline geldi.




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