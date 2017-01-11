İzmit Körfezi’nin temizliği ulusal sempozyumda anlatıldı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Ankara’da yapılan ulusal sempozyumda İzmit Körfezi’nde yapılan çalışmaları anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik Projesi" kapsamında Ankara’da düzenlenen I. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu’na katıldı. Etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdürü Mesut Önem katıldı. Önem, 2007 yılından bu yana TÜBİTAK ile beraber yürütülen çalışmalarla ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi.