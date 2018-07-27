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27 Temmuz 2018 16:11

İzmit köylerde bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün köylerdeki bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor.

İzmit köylerde bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor

27 Temmuz 2018 16:11


İzmit Belediyesi Veteriner Hekimi Gökhan Kılıç, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Veysel Ayhan ve Ziraat Mühendisi Serdar Memiş tarafından Çubuklu Osmaniye köyünde verilen eğitimi vatandaşlar ilgiyle takip etti. Çubuklu Osmaniye Kültür ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla mahalle konağı bahçesindeki bilinçlendirme eğitiminde tarım ve hayvancılık başta olmak üzere meyvelerde gübreleme, ceviz çeşitleri, toprak analizi gibi çeşitli konularda vatandaşlara bilgi verildi. Vatandaşların sorularının da cevaplandırıldığı toplantının oldukça yararlı geçtiği kaydedildi. Yetkililer, benzer eğitimlerin başka köylerde de devam edeceğini söyledi.




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