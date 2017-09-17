İzmit köylerinde parke seferberliği

Şimdiye kadar onlarca köyde parke çalışması yapan İzmit Belediyesi ekipleri, Dağ Köy ve Biberoğlu’nda da çalışmalarını sürdürdü. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, İzmit merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Biberoğlu’ndaki çalışmada 5 bin metrekare parke, 2 bin 500 metre bordür, Dağ Köy’deki çalışmada da bin 500 metrekare parke ve 750 metre bordür kullanıldığını söyledi. Köylerindeki ev ve samanlıklarına kadar her tarafın parke ile kaplanan vatandaşlar ise İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.