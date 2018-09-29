İzmit köylerindeki metruk yapılar yıkılıyor

İzmit'te kullanım ömürlerini tamamladıkları için insan ve çevre sağlığı için tehlike oluşturan harabe yapılar, yasal süreçlerin sonunda iş makinaları yardımıyla yıkılarak vatandaşlara rahat bir nefes aldırılıyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde son 10 yılda 500'den fazla harabe yapıyı yıkarak tehlike ve görsel kirlilik oluşmasının önüne geçti. Köylüler, eski yapıların yıkılmasıyla rahat bir nefes aldıklarını söyleyerek İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.

Yıkım çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, “Sorumluluk alanımızdaki köylerde de içinde kimsenin yaşamadığı çok sayıda eski evler vardı. Belediye Encümenimizde alınan karar doğrultusunda Bulduk, Hasancık, Kozluca, Bayraktar başta olmak üzere köylerdeki 13 adet harabe yapının yıkımını gerçekleştirdik” dediler.

Öte yandan İzmit Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünde bir takım düzenleme çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Giriş kısmına 45 metre, tıbbi atık giriş kısmına 80 metre, Onkoloji Polikliniği kısmına 42 metre uzunluğunda engelli ve sedye taşımak için rampalar, korkuluklar, 167 metre ucuzluğunda tenteli yaya yolu ile merdivenlerde 90 metrekare andezit kaplaması yapıldı. Üniversite yönetimi, yapılan çalışmalar için İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiler.