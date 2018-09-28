İzmit, köylerinin tarihini hazırlanan kitapla gelecek kuşaklara aktarılacak

Muhtarlara dağıtılan kitaplar, köylerin geçmişini gün yüzüne çıkarıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı köylerin tarihi, yapılan çalışma ile kitap haline getirildi. Kentin tarihine ışık tutan köylerin geçmişini gelecek kuşaklara aktarma hedefiyle İzmit Belediyesi tarafından başlatılan çalışmada, Kocaeli ve Sakarya Üniversitesinden akademisyenlerin yardımı ile köylerin tarihlerinde yaşananlar kitaba aktarıldı. Çalışma ile köylerde yaşayan büyükleri dinleyen ekipler, köylerin tarihini, gelenek ve göreneklerini araştırarak, eski ve yeni hallerinin karşılaştırıldığı bir kitap hazırladı. Uzun süren bir çalışma sonucu ortaya çıkan bu kitap, Sepetçiler köyünde düzenlenen törende İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından köy muhtarlarına hediye edildi.

"Yarına da gideceksek geçmişimizi, tarihimizi bilirsek gideriz"

Hazırlanan köy kitapları 50 köy muhtarına dağıtan Dr. Nevzat Doğan, “Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. Yaşadığı toprağın, yaşadığı evin, mahallenin, sokağın öyküsünü, tarihini bilmek ayrı bir güç ayrı bir güven, ayrı bir derinlik kazandırır. Bizler millet olarak çok köklü tarihi derinliği olan bir milletiz. Ve bugüne kadar geldiyse bu güçten kuvvetten geldik. Yarına da gideceksek geçmişimizi, tarihimizi, atamızı, sokağımızı bilirsek gideriz. Şimdi bunları şunun için söyledim. İstedik köylerimiz bize bağlandı bu Köylerimizin öykülerini, tarihlerini, geleneklerini, göreneklerini, yaşam tarzlarını ya da çeşmesinin öyküsü varsa, o köyden çıkmış bilinmiş biri varsa ya da o köyde yetişmiş önemli noktalarda olan kişiler varsa bunlar bilinsin. Ve zor bir çalışmaydı. Çünkü bu bir kayıp kültür avıydı. Zaman zaman muhtarlarımızla konuşuldu, zaman zaman köyün ileri gelenleriyle, zaman zaman köyün yetiştirdiği başka yerlerde yaşayanlarıyla. İnternete girildi, tarihi kitaplara girildi ve bir şeyler hazırlandı” dedi.

Köylerin tarihleri geleceğe taşınacak

Hazırlanan kitapların köylerin tarihini yaşatacağını söyleyen Sultaniye Köyü Muhtarı Fikri Yıldız ise, “Bu kitapçık tabi ki köyümüzün geleceği için, geleceği görmesi için önemli. Yeni doğacak çocuklarımız da daha öncekilerde buradan köyümüzün kaç yılanda gelmiş, nasıl ilerlemiş ve gelecekte ne olacak şeklindeki durumlarını komple öğrenebilecekler” diyerek diğer muhtarlarla birlikte İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a köy ekmeği ikram etti.