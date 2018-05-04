İzmit parklarında sürekli bakım var

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanında bulunan park, yeşil alan ve mesire alanlarında bakımlarını sürdürüyor. Yeşil alan ve parklarda zamanla eksiklik ve olumsuzlukların ortaya çıktığını belirten yetkililer, “Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte park, yeşil alan ve mesire alanlarını binlerce insan kullanmaya başladı. Belediye olarak bizler de söz konusu yerlerde eksiklik olmamasına ayrı bir önem veriyoruz. Bütün mahallelerdeki parklardaki eksikler tek tek tespit edilip hemen bunlar gideriliyor” dedi.

Yetkililer, vatandaşlardan çevrelerindeki parklarda eksiklik olması halinde telefonla İzmit Belediyesi ekiplerine bilgi vermelerini de istediler.