İzmit Saat Kulesi bakımdan geçti

İzmit Belediyesi, 34. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han’ın tahta çıkışının 25. yıldönümü anısına Kocaeli Mutasarrıfı Musa Kazım Bey tarafından yaptırılan Saat Kulesi’ndeki saatin bakamını yaptı. Saat Kulesi’nde belli aralıklarla bakım yapıldığını söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, “Bilindiği gibi yaklaşık dört yıl önce kuledeki tarihi saat, İstanbul’a götürülerek Milli Saraylar saatçisi Recep Gürgen’e tamir ettirilmişti. Yıllardır sorunsuz şekilde çalışan saatin belirli aralıklarla bakımı yapılması gerekiyor. İzmit denilince ilk akla gelen Saat Kulesi’ndeki 80 kadranlı saatin düzenli şekilde bakımını yapıyoruz” dediler.