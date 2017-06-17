İzmit şehir içi trafiği uyarı işaretleri ile yönlendiriliyor

İzmit şehir içinde yeni trafik düzenlemesi yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi araçların yeni dolaşım istemine adapte olabilmeleri için vatandaşları işaret ve tabelalarla yönlendirme yapıyor. Ulaşım Daire Başkanlığı’nca akış yönü değişen yollara ve dönüşlere uyarı tabelaları konularak araçların düzenli bir seyir yapmaları sağlanıyor. Ayrıca düzenleme yapılan bölgelerdeki yol zeminlerine bilgilendirici işaretlemeler yapılara bilgilendirmeler sağlandı.

Bu kapsamda Hürriyet Caddesi’nde parklanma yapılırken Cumhuriyet Caddesi dubalarla ikiye bölünerek çift şerit haline getirildi. Caddedeki parklanma tamamen ortadan kaldırıldı. Güzergahlarda trafik işaretlerinin yanı sıra yazılı tabelalarla ve zemine uygulanan çizgiler ile yönlendirmeler yapılıyor. Belli noktalarda da zabıta ekipleri yollarda görev yapıyor. Sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları isteniyor.

Leyla Atakan çift yönlü bir caddeyken şimdi sadece güneyden kuzeye hareket eden bir cadde oldu. İnönü Caddesi Baç Kavşağı’ndan Cumhuriyet Parkı’na kadar tek yönlü işliyor. İnönü Caddesi Baç Kavşağı’ndan hastaneye doğru tekrar çift yönlü çalışıyor. Alemdar Caddesi’nde ise trafik aşağıya doğru akıyor. Hürriyet Caddesi doğu batı istikametinde seyrederken Cumhuriyet Caddesi batı doğu yönünde çalışmaya devam ediyor.

Sanat Okulu’nun olduğu yerde ise U dönüşü verildi. Aynı zamanda Dünya Göz Hastanesi’nin yanında da U dönüşü bulunuyor. Hürriyet ve Cumhuriyet Caddesi’nin üzerinde ilk çançanın yanında bir U dönüşü verildi. Hürriyet Caddesi’nden gelen bir araç bu dönüşten Cumhuriyet Caddesi’ne geçebilecek. Gazanfer Bilge Bulvarı’ndan aşağı inen bir araç Yahya Kaptan’a doğru gitmek için Sanat Okulu’nun önünde yapılan U dönüşünü kullanacak. Gölcük bölgesinden gelen bir araç ise kent merkezine girmek için Dünya Göz Hastanesi’nin önündeki U dönüşünü kullanacak.