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09 Temmuz 2018 12:06

İzmit sokaklarının temizliğine yatırım

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi, temizlik hizmetleri personel iş gücünün yanı sıra araç ve ekipmanları da her geçen gün güçlendiriliyor.

İzmit sokaklarının temizliğine yatırım

09 Temmuz 2018 12:06


Gündüz nüfusu gece nüfusunun iki katı olan İzmit’te yaklaşık 450 temizlik personeliyle hizmet veren İzmit Belediyesi, personel çalışmalarının yanı sıra sokak, cadde ve kaldırımlarda süpürge makinaları da kullanılıyor. Temizlik hizmetlerinin daha hızlı ve daha güzel yürütülmesi için her geçen gün araç ve makine kapasitesini arttıran İzmit Belediyesi, fazla iş ve itinalı temizlik için seyyar vakumlu elektrikli üç adet yol süpürme makinası alındı. Her biri 85 bin TL olan bu araçlar tek kişilik personel ile hem daha fazla iş görülüyor, hem de toz kaldırmadan izmarit gibi küçük çöpleri kolayca toplayabiliyor.


Öte yandan İzmit Belediyesi şehrin çeşitli cadde ve sokaklarında asfalt çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Belediyenin fen işleri müdürlüğü tarafından yaz başında başlatılan asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kış aylarında meydana gelen hasarların tespit edilmesinin ardından hemen çalışmalara başlayan İzmit Belediyesi son olarak Hacı Hızır Mahallesi Korniş Caddesinin komple asfalt çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.


Asfalt ve yama çalışmalarının yaz ayı boyunca devam edeceğini belirten İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Şehir genelinde tespit ettiğimiz yollardaki asfalt eksikliklerini bir bir gideriyoruz. Özellikle kış aylarında hasar gören yollar ve asfalt yapılmasına gerek duyulan yollar hızla asfaltlanıyor. Ekiplerimiz gerekli yerlerde bozulan ve kırılan parke taşları değiştiriyor. Çalışmalarımız mevsim koşulları müsait olduğu sürece devam edecek” şeklinde konuştu.




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