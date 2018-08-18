İzmit Belediyesi, Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği ortaklığı düzenlenen 1. İzmit Uluslararası Kısa Film Günleri tamamlandı. Kocaeli’de gerçekleştirilen deprem ana temalı İzmit Uluslararası Kısa Film Günleri ödül töreni İzmit Belediyesi tarafından yapılan Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’nde gerçekleştirildi. Konusunda uzman yönetmen ve yapımcıların yer aldığı, farklı ülkelerden gelen jüri üyeleri tarafından yapılan oylama neticesinde birinci gelen kısa film yönetmenlerine ödülleri Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından verildi. Düzenlenen ödül törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Art Nicomedia Dernek Başkanı Akın Ülkü Sevinç, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Kasamlar Odası Başkanı Rasim Özkul katıldı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Bu şehirde o depremi bizzat yaşayanlardanım. Tabi ki büyük kayıplar oldu, canlar gitti, mallar gitti. Derin bir acı bıraktı. Sarsıntı 45 saniye sürdü ama etkileri hala sürüyor. Burayı gezdiğinizde de göreceksiniz. Zarar veren deprem değil, bizim depremle birlikte hazırlıklı bir yaşamı oluşturmamamız. 1999’da ki o acı olayda maalesef Türkiye hiç hazırlıklı değildi. Tüm kurum ve kuruluşlar gerideydi ve sınıfta kaldı. O zaman bir doktordum ve hastane yöneticisiydim. İnanılmaz dramlar yaşadık” dedi.

“Deprem Çok değişimleri de körükledi” ifadelerine yer veren Doğan, “Depremlerden çok ders almış ve ders verecek bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı ile birlikte bizzat ben de bu çalışmaların içinde bulundum Kızılayımız yeniden dizayn oldu. Bugün gurur veren çalışmalar yapıyor. Arama ve kurtarma çalışmalarında inanılmaz mesafe aldık. Bu alanda en iyilerinden birisiyiz. Medikal kurtarma ekipleri açısından dünyanın en iyi ekibi Türkiye’de. UMKE’ler sadece Türkiye’de değil uluslararası bir medikal ekip haline geldi. Bu ekibin fikir babası ve kurucusuyum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine takdim edildi.