İzmit Yetiştirme Yurdu öğrencilerini buluşturan iftar

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü’nün düzenlediği ve eski öğrencilerden Faruk Taşkın’ın organizasyonu ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne ait Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde iftar programı gerçekleşti. İzmit Yetiştirme Yurdunda 1980-1990 döneminde kalmış çocuklar, o dönemlerde orada çalışmış olan eski personel ile şu anda yurtta kalan öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği iftar programında renkli görüntüler oluştu. Hatıraların canlandığı, eski günlerin yâd edildiği iftar buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. İftar etkinliğine Aile ve Sosyal Politikalar Kocaeli İl Müdürü Bekir Yümlü, İzmit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erol Uzun, İzmit Gündüzlü Bakım Merkezi Müdürü Ali Rıza Mollaosmanoğlu, Gölcük Sevgi Evleri Müdürü İsrafil Borak, Saraylı Gölcük Sevgi Evleri Sitesi Müdürü Mehmet Akpınar ile Sevgi Evlerinde çalışan öğretmenler eşlik etti.

Ankara, Antalya, Bursa, Yalova gibi Türkiye’nin birçok kentinden gelen yetiştirme yurdu, öğrencileri gerçekleştirilen iftar etkinliğinde güzel dakikalar yaşadı. İftar buluşmasında bir zamanlar aynı odaları paylaşan, aynı havayı teneffüs eden öğrenciler yıllar sonra hasret giderme fırsatı buldu. Birbirleriyle o döneme ait anılarını paylaşan yurt öğrencileri, bol bol birbirleriyle sohbet etti. Halihazırda yurtta kalan öğrencilerin de katıldığı buluşmada, eski öğrenciler tecrübelerini aktarma fırsatı buldu. Yurtta yaşanan arkadaşlıkların çok sağlam temellerle kurulduğunu aktaran eski öğrenciler, bu dostluğun hayatlarına büyük bir değer katacağını anlattı. Eski öğrenciler, önceleri yurt şartlarının daha zayıf olduğunu kaydederek bu dönemdeki imkanları gördükçe çok mutlu olduklarını ifade etti.

İftar etkinliğinde bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Kocaeli İl Müdürü Bekir Yümlü, “Daha önce yetiştirme yurdunda kalmış olup, hayata atılmış olan bireylerin, çocuk evleri sitelerinde kalan gençlerimizle bir araya gelerek kaynaşmaları ve görüşmeleri bizim için çok önemlidir. Gençlerimizle, tecrübe sahibi bu bireylerin bundan sonrada sık sık bir araya getirilmesi projelerimizden biri olacaktır. Kuşaklar arası kaynaşmanın, yeni yetişen gençlerimize sonsuz yarar sağlayacağı bilinmelidir” dedi.

Tesisi gezen katılımcılar, kapalı yüzme havuzu, aletli spor salonu, plates salonu, sauna, konferans salonu, Türk hamamı gibi birçok özelliği olan tesisin, eski günlerle mukayese bile edilemeyeceğini söylediler. İftar yemeği desteği için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü’ye teşekkürlerini dile getirdiler. İftar yemeği sonrası eski çalışanlardan Sosyal Hizmet Uzmanı Fikri Akbin’in akordeon ile şarkılar söylemesi, eski ve yeni öğrencilerin kendisine eşlik etmesi ile gece sona erdi.