İzmit Zabıtası 7 gün 24 saat çalışıyor

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını haftanın 7 gününde 24 saat boyunca sürdürerek, kaldırımları işgal eden, çevreyi kirleten vatandaşlara, seyyar satıcılarla ve dilencilerle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Zabıta yetkilileri, yasal olmasına rağmen kaldırımlara ve engelli geçiş yerlerine park eden araçları çekiciyle çekip, sürücüler hakkında yasal işlem yaparken, kaldırımları işgal eden esnaflara da engel oluyor. Bu konuda 20 esnafa uyarılarda bulunan ekipler ayrıca çevre ve görsel kirliliğe neden olan 145 kişiye de yarıda bulundular. Seyyar satıcılarla da çalışmalarına devam eden Zabıta ekipleri, duygu sömürüsü yapan dilencilere de göz açtırmıyor.