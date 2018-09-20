İzmit Zabıtası denetimlerine devam ediyor

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyor. 7 gün 24 saat boyunca görev başında olan Zabıta ekipleri, kaldırım işgallerine, açıkta satış yapanlara, yasak yerlere afiş asanlara, çevreyi kirletenlere, yaya kaldırımlarına araç park edenlere engel oluyorlar. Ekipler, özellikle şehir merkezinde açıkta ve gerekli muhafaza koşulları sağlanmadan satış yapan seyyar satıcılar ile ilgili çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yapılan denetim ve kontrollerde seyyar olarak satış yatığı tespit edilen 18 şahsa müdahale edildi.

Zabıta ekipleri, görüntü kirliliği oluşturan ve kent estetiğini olumsuz yönde etkileyen afiş kirliliğine de izin vermiyor. Trafolara, elektrik direklerine, duvarlara asılan afişler tek tek toplanırken bunları asan kişi ve kurumlara hakkında da yasal işlem yapılıyor. Şehir merkezinde 43 afişin kaldırıldığını söyleyen ilgililer, “Uyarılara rağmen yasak yerlere afiş asanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na istinaden 259 - 8 bin TL arasında cezai işlemde bulunuluyor” dediler.

Zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden esnaflara, araç pak edenlere ve çevre ve görüntü kirliliği oluşturanlarla da mücadele ediyor. Esnaf ve araç sürücülerini uyaran yetkililer, “Kaldırımlar yayalar içindir. Araçların park edilmesi ve ütün konulması için değildir. Uyarıları dikkate almayanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaya devam edilecektir” diye konuştular.