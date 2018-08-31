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31 Ağustos 2018 12:08

İzmit Zabıtası’ndan 51 seyyar satıcıya işlem

Seyyar satıcılarla ilgili çalışmalarına aralıksız devam eden İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 51 şahıs hakkında işlem yaptı.

İzmit Zabıtası’ndan 51 seyyar satıcıya işlem

31 Ağustos 2018 12:08


İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kanunda belirtilen şartları taşımayan, özellikle üretim, satış izni ve sağlık koşullarını yerine getirmeden seyyar olarak satış yapanlara yönelik kontrollerini yoğun şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Kozluk Mahallesi’nde denetim ve kontroller gerçekleştiren ekipler; bölgede seyyar olarak gürültülü bir şekilde satış yapan iki şahıs hakkında Kabahatler Kanunu’na istinaden gerekli yasal işlemi gerçekleştirdi. Ayrıca kentin çeşitli bölgelerinde araçla seyyar satış yapılmasının da yasak olduğuna vurgu yapan zabıta yetkilileri denetimlerde seyyar olarak satış yapan 51 şahsa müdahale edildiğine işaret etti.


Konuyla ilgili açıklama yapan Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Bizim birinci önceliğimiz, halkımızın sağlığıdır. Açıkta ve hiçbir saklama koşulunu yerine getirmeden satış yapılması halk sağlığını olumsuz etkiliyor. Hem sağlık açısından hiçbir kontrolü olmayan, hem de vergi vermeden satış yapıp, haksız rekabete ortamı oluşturan ve gürültülü şekilde satış yapan seyyar satıcılara yönelik çalışmalarımızı taviz vermeden sürdürüyoruz” dediler.




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