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02 Ocak 2017 10:54

İzmit Zabıtası’ndan afiş stantlarını kullanım uyarısı

İzmit Zabıtası’ndan afiş stantlarını kullanım uyarısı

02 Ocak 2017 10:54

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden kişi ve kurumlara afiş stantlarını kullanın uyarısı yapıldı.
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şehirdeki afiş kirliliğinin önüne geçebilmek için 15 ayrı noktada afiş stantları oluşturuldu. Stantlara afiş asman isteyen kişi ve kuruluşların da müdürlüğümüzden izin alması gerekir. Stantların dışında elektrik direklerine, trafolara, duvarlara afiş asarak hem görsel hem de çevre kirliliğine neden olanlar hakkında cezai işlemde bulunulmaktadır.Yasak yerlere afiş asanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 42’nci maddesi uyarınca 6 bin 732 Liraya kadar para cezası kesildiğini tekrar hatırlatırız” denildi.



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