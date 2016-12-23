İzmit Zabıtası’ndan dilencilere geçit yok

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Cami önleri, otobüs durakları, yürüyüş yolu, trafik ışıkları ve semt pazarları olmak üzere insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde denetimlerini arttıran Zabıta ekipleri, duygu sömürüsü yaparak dilenenlere de engel oluyor. Kendilerine acındırarak kolay yoldan para kazanmayı meslek haline getiren dilencilere para verilmemesi gerektiğini hatırlatan Zabıta yetkilileri, “Bu konuda en etkili yöntem vatandaşların dilencilere para vermemesidir. Zabıta olarak bizler bu kişilerle yasalar çerçevesinde mücadele diyoruz. Mevcut yasalarla ancak bir yere kadar etkili olabiliyoruz” dediler.