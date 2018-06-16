İzmit Zabıtası’ndan trafik denetimi

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram sebebi ile trafiğe kapatılan bölgelerdeki denetimlerini sıklaştırdı

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaya yoğunluğunun yaşandığı ve araç trafiğine kapalı olan Ömerağa ile Karabaş mahallelerindeki denetimlerini Ramazan bayramı sebebi ile arttırdı. Bölgelerdeki ticari hareketliliğin sürmesi, vatandaş ile esnafın rahat ve huzurlu alışveriş ortamında buluşması için denetimlerini sıklaştıran ekipler, trafiğe kapalı olan bölgelerde uygunsuz park edilen araçlarla ilgili emniyet ekipleriyle birlikte kontroller gerçekleştirdi.

Uygunsuz park edilen araçlarla ilgili sürücülere uyarılarda bulunan ve uygunsuz parklanmaları kaldıran zabıta ekipleri, “Vatandaşımızın rahat ve huzurlu bir ortamda bayram alışverişini gerçekleştirmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Özellikle yaya yoğunluğunun yaşandığı İstiklal ve Fethiye Caddelerinde araç sürücülerine gerekli uyarıları yapıyoruz. Özellikle motosiklet sürücülerinin trafiğe kapalı olan bu bölgeleri kullanması trafik yönünden çeşitli olumsuzlukların yaşanmasına neden oluyor. Biz de sürücülere, yaya yoğunluğunun yaşandığı trafiğe kapalı olan bu bölgelere motorlu taşıtların girmesinin yasak olduğunu hatırlatıp, kurallara uymalarını, aksi halde cezai işlemde bulunulacağımızı söylüyoruz” dediler.