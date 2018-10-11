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İzmit'de çevre eğitimleri başlıyor

İzmit Belediyesi tarafından 10 yıldır devam eden “Çevre Eğitimleri” okulların açılmasıyla birlikte yeniden başlıyor.


İzmit Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik 10 yıldır verilen “Çevre Eğitimleri” yeniden başlıyor. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile ilkokullarda öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor.


Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol ile İzmit'teki 70 okulda yaklaşık 15 bin öğrenciye çevre eğitimi verilecek. Kocaeli Üniversitesi'nden yaklaşık 15 çevre gönüllüsü öğrencinin de destek vereceği eğitimler 23 Ekim'de başlayacak. Okullar kapanıncaya kadar devam edecek eğitimlerde ilkokul 2,3 ve 4. sınıf öğrencilerine ambalaj atıkları, atık yağlar, elektronik atıklar ve atık pillerin yanı sıra sıfır atık uygulamaları hakkında bilgilendirmede bulunulacak. İzmit Belediyesi yetkilileri, proje ile şimdiye kadar 100 bine yakın öğrenciye çevre bilinçlendirme eğitimleri verildiğini söylediler.

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