İzmit’de kuaförlere eğitim

İzmit’teki kuaförlere eğitim verildi. İzmit Belediyesi, Kocaeli Kuaförler Güzellik Salonları İşletmeleri Esnaf Sanatkarlar Odası işbirliğindeki eğitim İZMEK’te gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak verilen eğitimde kuaförlere topuz türban renklendirme, kesim, kirpik lifting, ipek kirpik konuları uygulamalı gösterildi. Eyüp Gültekin ve Sezgin Aktaş tarafından verilen eğitimin oldukça yararlı geçtiği kaydedildi. Kocaeli Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğar, katkılarından dolayı İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.