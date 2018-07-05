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05 Temmuz 2018 15:49

İzmit’de sıcaklık 36 dereceye çıkınca gölgelikler ve dondurma tezgahları doldu

KOCAELİ(İHA) – Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği Kocaeli’de vatandaşlar gölgelik alanlarda ve dondurma yiyerek serinlemeye çalışıyor.

İzmit’de sıcaklık 36 dereceye çıkınca gölgelikler ve dondurma tezgahları doldu

05 Temmuz 2018 15:49


Kocaeli’nin İzmit ilçesi merkezinde hava sıcaklıklarının 36 derecelere ulaşması vatandaşların gölgelik alanlara kaçmasına neden oldu. Nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklıkların daha da yükselmesi, İzmit merkezinde yeşil alanlardaki ağaç gölgelerini vatandaşlarla doldu. Yeşil alanlarda yer bulamayan vatandaşlar ise dondurma satışı yapan işletmelerde adeta kuyruğa girdi. Sıcaklardan etkilenen kuşların da havuzlarda serinlemeye çalıştığı parklarda gölge altında oturan vatandaşlar, güneşin etkisinin az da olsa geçmesini beklediklerini ifade ettiler.


Satışlardan memnun olduğunu söyleyen dondurma üreticisi Sahil Serbes, “Dondurmacılıkta sıcak havalar çok önemli. Yazın tam ortasındayız. Bugün de maşallah hava 36 derece. İşlerimiz gayet güzel. Tabi insanlar, sıcak olunca serinleme ihtiyacı duyuyor. Sağ olsunlar bizim dondurmamızla serinleme ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Biz de memnunuz onlar da memnun” dedi.




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