İzmit’e 2 gençlik merkezi

Nevzat Doğan’ın vizyon projelerinden olan gençlik merkezlerinden ikisinin daha yapımı tamamlandı.

İzmit’te ilki Gültepe Mahallesi’nde yapılan gençlik merkezlerinden 28 Haziran ve Mehmet Ali Paşa’daki merkezlerin de tamamlandığı ve yakında hizmete gireceği açıklandı. Doğu Kışla Gençlik Parkının yanındaki 745 metrekarelik alandaki M.Ali Paşa Gençlik Merkezinin temeli yaklaşık bir yıl önce atıldı. Taban alanı 400 metrekare olan ve 2 milyon liraya mal olan merkezde kütüphane, kafeterya, spor salonu, salon sporları için alan, soyunma odaları, duşlar, 150 kişilik konferans salonu, derslikler ve açık teras bulunuyor. Bölgede büyük bir eksikliği giderecek olan merkezin İzmit’teki en büyük gençlik merkezi olma özelliği taşıdığı kaydedildi.

28 Haziran Mahallesi Mevlana Kültür Merkezi karşısında 397 metrekarelik bir alan üzerine yapılan gençlik merkezi de yaklaşık 1 milyon liraya mal oldu. Yapımına Ocak 2017 yılında başlanan zeminle birlikte 3 kattan oluşan merkezde etüt odaları, oyun odaları, kütüphane, kafeterya ve çok amaçlı salon bulunuyor. 28 Haziran ve Bekirdere bölgesindeki gençlerin buluşma adresi olacak merkeze Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden sınıf arkadaşı olan ve geçtiğimiz Kasım ayında vefat eden Nebi Güdük’ün adı verildi.