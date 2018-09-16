İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit'e ayda 14 ton tekstil atığı toplanıyor

İzmit Belediyesi tarafından yaklaşık bir yıl önce başlatılan tekstil atık projesi kapsamında, ayda ortalama 14 ton tekstil atığı toplanıyor.


İzmit Belediyesi'nin yaklaşık bir yıl önce faaliyete geçirdiği tekstil atık toplama projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2017 yılı Ekim ayında başlatılan proje kapsamında ayda ortalama 14 ton tekstil atığı toplanıyor.


Projeye ilk etapta 5-6 noktada konulan kumbaralarla başlandığını söyleyen yetkililer “Amacımız vatandaşların evlerinde, işyerlerinde kullanmadıkları giysi, kumaş, yorgan, perde, ayakkabılarını çöpe atmalarını önleyip bunları toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktı. Proje kısa süre içine öylesine ilgi gördü ki, şehrin dört bir yanından vatandaşlar arayarak kumbaraların kendi mahalle ve sokaklarına da konulmasını istediler. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine şehrin 138 noktasına bu kumbaralardan koyduk. Belirli aralıklarla açılan kumbaralardan toplanan eşyalar tasnif edildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Proje ile hem ihtiyaç sahipleri sevindiriliyor hem de atıkların çöpe atılmasının önüne geçilmiş olunuyor” dediler.


Yetkililer, tekstil atıklarında her ay bir önceki aya göre 3-4 ton artış sağlandığını da belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.