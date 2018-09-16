İzmit'e ayda 14 ton tekstil atığı toplanıyor

İzmit Belediyesi'nin yaklaşık bir yıl önce faaliyete geçirdiği tekstil atık toplama projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2017 yılı Ekim ayında başlatılan proje kapsamında ayda ortalama 14 ton tekstil atığı toplanıyor.

Projeye ilk etapta 5-6 noktada konulan kumbaralarla başlandığını söyleyen yetkililer “Amacımız vatandaşların evlerinde, işyerlerinde kullanmadıkları giysi, kumaş, yorgan, perde, ayakkabılarını çöpe atmalarını önleyip bunları toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktı. Proje kısa süre içine öylesine ilgi gördü ki, şehrin dört bir yanından vatandaşlar arayarak kumbaraların kendi mahalle ve sokaklarına da konulmasını istediler. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine şehrin 138 noktasına bu kumbaralardan koyduk. Belirli aralıklarla açılan kumbaralardan toplanan eşyalar tasnif edildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Proje ile hem ihtiyaç sahipleri sevindiriliyor hem de atıkların çöpe atılmasının önüne geçilmiş olunuyor” dediler.

Yetkililer, tekstil atıklarında her ay bir önceki aya göre 3-4 ton artış sağlandığını da belirtti.