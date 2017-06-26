İzmit’e Demokrasi Şehitleri için anıt park yapılıyor

Nevzat Doğan’ın talimatıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar için anıt park yapılıyor.

Nevzat Doğan Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde yapılacak olan anıt park için bölgeye giderek incelemelerde bulundu.Başkan Doğan anıt parkın yapımıyla ilgili yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demokrasi şehitlerinin adlarının yaşatılacağını vurgulayan Başkan Doğan, ”15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkımızda, vatan için, bayrak için, ezan için, ülkemizin geleceği ve demokrasi için canlarını vermekten çekinmeyen vatandaşlarımızın adları yaşatılacak. Böylelikle hem demokrasi şehitlerimizi unutmayacağız, hem de onların kahramanlıklarını gelecek nesillerimize aktarmış olacağız. Canlarını özgürlüğümüz, vatanımız, bayrağımız ve ezanlarımız için gözünü kırpmadan feda eden şehitlerimize ne yapsak azdır” dedi.

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimini hiçbir zaman asla unutmayacaklarını söyleyen Başkan Doğan, “15 Temmuz’da FETÖ şebekesi, ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, insanımıza, değerlerimize, askerimize, polisimize, sivilimize, kadınımıza 7’den 77’ye herkese kast etti. Ancak Türk milleti her zaman olduğu gibi bu hainlere karşı yine gücünü göstererek, hem hain şebekeye hem de tüm dünyaya gereken cevabı verdi. Ne yazık ki, o gecede şehitler verdik, yaralananlar oldu, acılarımız oldu. Ama biz biliyoruz ki, bu vatan, bu devlet asırlardır varlığını sürdürebiliyorsa verdiğimiz şehitlerle, kanlarımızla, canlarımızla oluyor.15 Temmuz’u unutmamak, oradaki ruhu yaşatmak ve o ruhu gelecek nesillerde de devam ettirmek için böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz. Tıpkı Yahya Kaptan’daki Çanakkale Açıkhava Müzesi’nde olduğu gibi çocuklarımızı bir okul gibi buradaki anıt parkımıza getirip, 15 Temmuz destanlarını anlatacağız. Çocuklarımız, onların geleceği için gözünü kırpmadan mermilerin, tankın üzerine giden ağabeylerini, ablalarını, amcalarını, dedelerini hiç unutmayacaklar. Çocuklarımız da, o ruhu yaşayıp, bu bilinçle ülkemizi daha da ileriye taşımak için çok daha fazla çalışacaklar” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 1875 metrekarelik bir alandaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı’nda, vatanı için gözünü kırpmadan canlarını fedan edenlerin isimlerinin yanı sıra darbe girişimi gecesi yaşananların anlatıldığı rölyefler yer alacak. Parkta, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananları anlatan rölyefler, 15 adet insan figürlerinden oluşan, dua eden, bebek, çocuk heykeli, 3 adet demokrasiyi, görev şehitlerini anlatan anıt, sembolik olarak 15 Temmuz şehitler köprüsü (İstanbul Boğaziçi Köprüsü), 140 metrekarelik süs havuzu, 75 metrekarelik çocuk oyun alanı, yeşil alanlar ile oturma alanları bulunacak.