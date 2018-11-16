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İzmit'e yeni bir mahalle konağı daha geliyor

İzmit Belediyesi mahalle konaklarına bir yenisini daha ekliyor, yeni konağın Sekbanlı Köyü’ne yapılacağı açıklandı.

İzmit Belediyesi mahalle konaklarına bir yenisini daha ekliyor, yeni konağın Sekbanlı Köyü'ne yapılacağı açıklandı.


İzmit Belediyesi tarafından bir mahalle konağı da Sekbanlı köyüne yapılacak.


Sekbanlı Köyü'nde yapılacak konağın ihalesi ile için 10 firma doküman aldı. Yaklaşık maliyeti 516 bin 27 lira olan konak ihalesine 3 firma katıldı. Yapım süresi 180 gün olan ihaleye katılan Veysel İnşaat teklif mektubu ve geçici teminat eksikliğinden değerlendirme dışı kalırken Temiz İnşaat 420 bin lira, Gritaş İnşaat firması da 513 bin 161 lira teklif de bulundu. Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.


İzmit merkeze yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Sekbanlı'da yapılacak olan konak zemin ile birlikte 2 katlı olacak. 6 ay içinde hizmete girmesi planlanan konakta çok amaçlı salon, muhtarlık binası ve kurs alanı bulunacak.

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