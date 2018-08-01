İzmit’e yeni bir park daha kazandırıldı

Çukurbağ Mahallesi ile Terzibayırı mahalleleri kesişme noktasındaki park içerisinde biri 140 metrekare, diğeri de 80 metrekarelik iki oyun grup alanı, kondisyon alanı, pergole, oturma alanları yer alacak. Yetkililer parkın çevresinin taş duvar ile çevrileceğini ve parkın birkaç ay içerisinde hizmete gireceğini söylediler. Çalışmalar kapsamında ekipler, mahallerdeki parklarda bakım ve onarım işlemlerini de sürdürüyor. Çalışmalar ile zamanla hasarlı hale gelen oturma grupları ile spor aletleri tamir edilerek kullanışlı hale getirildi.

Öte yandan İzmit Belediyesi’nin köylerdeki parke seferberliği kapsamında Kurtdere Ayvalık’ta çalışma yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 6 bin metrekare parke, 4 bin metre de bordür kullanıldı. Yolları parke taşları ile daha kullanışla hale getirilen Ayvalık sakinleri ise İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.