İzmit’in 96’ıncı Kurtuluş yıldönümü kutlandı

İlk anma etkinliği Kültür Tepesi’nde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve Garnizon Kurmay Başkanı Kurmay Albay Ersin Aydemir, Atatürk anıtına çelenk bıraktılar.

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluş etkinliğinde konuşan Başkan Doğan, “Kurtuluşumuz şehrimize, ülkemize, milletimize, dünya insanlarına kutlu ve mutlu olsun. Anadolu, Müslüman Türklere yurt olduğundan itibaren sürekli bir mücadele, sürekli bir savaş ve işgal sahnesi olmaya çalışıldı. Onlardan birisi de Kurtuluş Mücadelesi sırasındaydı. Vatanın her bir yanı Avrupa emperyalist ülkeleri tarafından işgal edilirken şehrimizde maalesef Yunan, İngiliz ve Fransızlarla işgal edilmişti. İşgalde başı çeken Yunan güçleri İzmit halkına, masum insanlara katliamlar ve zulümler yapmıştı. Bilmedikleri bir şey vardı; başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları olmak üzere Anadolu ve İzmit vatanını, bayrağını, toprağını, ezanını en güzel şekilde koruyacaktı ve öyle oldu. Fatma Seher, İpsiz Recep, Yahya Kaptan aslanlar gibi öne geçti. Kocaeli’nin Çanakkale’si olan Servetiye geçilmez oldu. Anadolu’dan peş peşe zaferler geldikçe buradaki kahramanlar arttı, mücadele kıyasıya oldu ve 28 Haziran’da artık son Yunan da nefesini tutarak, arkasında “ilk hedefiniz Akdeniz” diyen Mustafa Kemal’in askerlerine burayı teslim etti” dedi.

Başkan Doğan yurt savunmasının önemine vurgu yapan, “İşte o günlerden bugünlere kadar yine Anadolu yurdu sürekli bu kem gözler altında kaldı. Daha yeni 15 Temmuz’da ülkemiz o emperyalist güçlerin saldırısına uğradı. Sahnede, İpsiz Recebin, Fatma Seher’in, Yahya Kaptan’ın torunları vardı. Yine vatanımız kurtarıldı. Belki de kıyamete kadar sürecek bu yurt savunmasında hazır olmalıyız. Şuanda bile aslanlarımız içerde ve dışarda ülkemizin birliği için kahramanca mücadele ediyorlar” şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şehitleri minnetle andıklarını söyleyen Başkan Doğan, “Malazgirt’ten bu yana vatan millet için, bayrağımız, ezanlarımız ve değerlerimiz için canını veren tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Onlara vefa borcumuzu daha çok çalışarak, daha çok üreterek ve daha çok birlik beraberlik içerisinde olarak ödeyeceğiz. Yarınlarda gençlerimiz yavrularımız bu ülkeye sahip çıkacaktır. Gözümüz arkada kalmayacaktır. 28 Haziran İzmit’imizin kurtuluşu kutlu olsun” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Askeri ve sivil erkanın yer aldığı Kültür Tepesi’ndeki anma etkinliğinin ardından Bağçeşme’deki şehitliklere geçildi. Başkan Doğan ve beraberindekiler, burada şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıp dualar ettiler. Başkan Doğan, şehitlikteki etkinliklerde polislere de karanfil verdi.