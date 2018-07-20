İzmit’in dört bir yanında çalışma var

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Mehmet Ali Paşa ve Turgut Mahallelerinde asfalt, Malta, Ayazma ve Bekirdere’de beton yol, merdiven ve korkuluk çalışması yapıldı. Yetkililer, M. Ali Paşa Mahallesi Erkan Sokak’taki çalışmada bin 300 ton pmt ile 605 ton asfalt, Turgut Mahallesi Sabah Sokak’taki çalışmada da 565 pmt ile 335 ton asfalt kullanıldığını söylediler.

Ekiplerce Malta Mahallesi Güz Sokak’ta 115 ton hazır beton kullanılarak beton yol çalışması, Ayazma Mahallesi 6.Ada bölgesinde merdiven, korkuluk ve tutamak çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında İzmit Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Bekirpaşa Ozan Sokak’tan Erim Sokak çıkışı, Sabır Sokak’tan Ozan Sokağa çıkışlara beton merdiven ve demir korkuluk, Murat Sokak ile Sezer Sokak, Doğan Sokak ile Sezer Sokak arasına beton yol yapılarak Çağlar Sokak girişindeki metruk yapı da yıkıldı.

Mahalle Muhtarı Adnan Birim, çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.