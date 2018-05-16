İzmit’in en büyüğü Serdar Mahallesi’ne yapılıyor

İzmit’teki en büyük kültür merkezi Serdar Mahallesi’ne yapılıyor. İzmit Belediyesi tarafından Serdar ile Yenidoğan mahallelerinin ortasına yaptırılan kültür merkezi yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak. İki bodrum, zemin ve iki normal kattan oluşan 3 bin 500 metrekare kullanım alanlı merkezde 400 kişilik düğün salonu, kondisyon salonu, kafeterya, mescit, 3 adet oyun salonu, çok amaçlı salon, eğitmen odası ve 11 adet eğitim salonu bulunuyor. Mimarisi ile dikkat çeken İzmit’in en büyük kültür merkezinin yıl içinde hizmete gireceği kaydedildi.