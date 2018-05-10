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10 Mayıs 2018 14:24

İzmit’in köylerinde koyun yetiştiriciliği anlatılıyor

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından köylerdeki bilinçlendirme eğitimlerine koyun yetiştiriciliği ile devam ediliyor.

İzmit’in köylerinde koyun yetiştiriciliği anlatılıyor

10 Mayıs 2018 14:24


Şimdiye kadar çok sayıda köyde binlerce kişiye tarım, hayvancılık başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirmede bulunan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri Sarışeyh ve Gökçeören köylerinde koyun yetiştiriciliğini anlattı. Veteriner Hekim Gökhan Kılıç tarafından verilen eğitimde eti, sütü, yapağısı ve derisi ile insanların en önemli ihtiyaçlarını karşılayan koyunun dünyanın her yerinde yetiştirildiği gibi ülkemizin de hemen hemen her bölgesinde yetiştirildiği ifade edilerek “Koyunculuk meraya dayalı bir hayvancılık kolu olduğundan, ilk şartı da iyi bir meraya sahip olmaktır. Meralar sürü büyüklüğüyle uyumlu kapasitede, düz ya da az eğimli ve hayvanlar için güvenli olmalıdır. Mera bakım ve yönetimi koyun yetiştiricisinin ana ve öncelikli işlerinden biri olmalıdır” dedi.


Kılıç, koyunlarda vücut kondisyon skoru ve sürü yönetimi konularında da bilgilendirmede bulundu. Soru cevap şeklinde geçen bilgilendirmenin oldukça yararlı geçtiğini söyleyen köylüler, eğitim için Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.




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