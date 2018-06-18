İzmit’in köylerinde koyun yetiştiriciliği eğitimi veriliyor

İzmit Belediyesi’nce köylülere koyun yetiştiriciliği eğitimleri veriliyor. Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nce verilen eğitimle, köylülerin hayvancılığı daha bilinçli şekilde yapmaları amaçlanıyor.

Bu kapsamda birçok köyde verilen koyun yetiştiriciliği eğitimleri Bulduk Köyü’nde devam etti. Veteriner Hekim Gökhan Kılıç tarafından verilen eğitimler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile takip ediliyor.

Verdiği eğitimlerde uzun yıllardır koyunun birçok insan ihtiyacını karşılayan bir hayvan olduğunu dile getiren Veteriner Hekim Kılıç, “Koyunculuk meraya dayalı bir hayvancılık kolu olduğundan, ilk şartı da iyi bir meraya sahip olmaktır. Meralar sürü büyüklüğüyle uyumlu kapasitede, düz ya da az eğimli ve hayvanlar için güvenli olmalıdır. Mera bakım ve yönetimi koyun yetiştiricisinin ana ve öncelikli işlerinden biri olmalıdır” dedi.

Ayrıca Kılıç, stres ve hayvan refahının verim üzerine etkileri, koyun ırkları ve bölgelere göre ırkların dağılımı, koyunculuk işletmesinde yapılacak işlerin yıllık programlanması ve benzeri konularda bilgilendirmede bulundu.

Vatandaşlar eğitim için İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a teşekkür etti.