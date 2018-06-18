Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 12:48

İzmit’in köylerinde koyun yetiştiriciliği eğitimi veriliyor

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından köyde yaşayan vatandaşlara koyun yetiştiriciliği eğitimi veriliyor.

İzmit’in köylerinde koyun yetiştiriciliği eğitimi veriliyor

18 Haziran 2018 12:48


İzmit Belediyesi’nce köylülere koyun yetiştiriciliği eğitimleri veriliyor. Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nce verilen eğitimle, köylülerin hayvancılığı daha bilinçli şekilde yapmaları amaçlanıyor.


Bu kapsamda birçok köyde verilen koyun yetiştiriciliği eğitimleri Bulduk Köyü’nde devam etti. Veteriner Hekim Gökhan Kılıç tarafından verilen eğitimler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile takip ediliyor.


Verdiği eğitimlerde uzun yıllardır koyunun birçok insan ihtiyacını karşılayan bir hayvan olduğunu dile getiren Veteriner Hekim Kılıç, “Koyunculuk meraya dayalı bir hayvancılık kolu olduğundan, ilk şartı da iyi bir meraya sahip olmaktır. Meralar sürü büyüklüğüyle uyumlu kapasitede, düz ya da az eğimli ve hayvanlar için güvenli olmalıdır. Mera bakım ve yönetimi koyun yetiştiricisinin ana ve öncelikli işlerinden biri olmalıdır” dedi.


Ayrıca Kılıç, stres ve hayvan refahının verim üzerine etkileri, koyun ırkları ve bölgelere göre ırkların dağılımı, koyunculuk işletmesinde yapılacak işlerin yıllık programlanması ve benzeri konularda bilgilendirmede bulundu.


Vatandaşlar eğitim için İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç