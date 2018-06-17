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17 Haziran 2018 10:36

İzmit’in köylerinde parke seferberliği başladı

İzmit Belediyesi tarafından köylerde başlatılan parke yol çalışmaları Kurtdere İslamköyve Teyfikiye’de devam etti.

İzmit’in köylerinde parke seferberliği başladı

17 Haziran 2018 10:36


İzmit Belediyesi sadece şehir merkezindeki mahalleri değil, köyleri de parke ile kaplıyor. Şimdiye kadar birçok köyde parke çalışması yapan İzmit Belediyesi Kurtdere İslamköy ve Tevfikiye’de de binlerce metrekare parke yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, evlerin, samanlıkların, ahırların kapı önlerine kadar yapılan çalışmada 4 bin 500 metrekare parke, 2 bin 500 metre de bordür kullanıldı. Köylerinin dört bir yanı parke ile kaplanan vatandaşlar, çalışma için İzmit Belediyesi’ne teşekkür ettiler.




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