İzmit’in kurtuluşuna Ferhat Göçer’li kutlama

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kurtuluş için 2 gün etkinlik düzenleneceğini söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, “İlk etkinlikler 28 Haziran Perşembe günü Kültür Tepesi’ndeki resmi anma töreni ile başlayacak. Saat 10.30 da protokolün katılımıyla Atatürk Anıtına çelenk konulup saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından saat 11.15’de Bağçeşme Şehitliği’ndeki etkinlikte de asker ve polis şehitlerin kabirleri ziyaret edilecek. Saat 12.30 da İlçe Müftülüğünce Fevziye Camii’nde mevlit ve helva ikramı yapılacak” dediler.

İzmit’in kurtuluş etkinliklerinin ikinci günü olan 29 Haziran Cuma akşamı SEKA Park alanında konser etkinliği olacak. Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, saat 21.00 de Uçurtma Tepesi’nde vereceği konser ile İzmit’in kurtuluş coşkusuna ortak olacak. Ferhat Göçer konserine vatandaşların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.