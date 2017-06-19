İzmit’in parklarına bakım onarım çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İzmit’teki yeşil alanlarda ve parklarda bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. İzmit merkez başta olmak üzere köylerde de çocuk oyun grupları, parklardaki spor aletleri ve banklar da onarım çalışması sürdürülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, “Şehrin dört bir yanındaki parklarda ve yeşil alanlarda bulunan oyun grupları, spor aletleri, oturma grupları zamanla eskimekte, hasar görmektedir. Hor kullanmadan da kaynaklı hasarların giderilmesi için çalışma başlattık. Ekiplerimiz, sadece şehir merkezindeki mahallelerde değil köylerdeki çocuk oyun grupları, spor aletlerini, bankları tek tek elden geçirip bakım ve onarımını yapıyor. Tamiri mümkün olmayanları da yenileriyle değiştiriyoruz” dediler.

Yetkililer, park ve yeşil alanlardaki oyun grupları, bankları ve spor aletlerinin dikkatli kullanılmasını da istediler.