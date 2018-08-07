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07 Ağustos 2018 11:01

İzmit’in Usta Ressamları

İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki düzenlenen İZMEK kurslarına katılanların kursiyerlerin eserleri adeta göz kamaştırıyor.

İzmit’in Usta Ressamları

07 Ağustos 2018 11:01


İZMEK bünyesindeki yağlı boya resim kursuna halen 154 kişi katılıyor. Belsa B Blok’ta hafta içi ve hafta sonu olarak düzenlenen 6 sınıftaki kursiyerlerin azmi ve performansı öğretmenleri oldukça mutlu ediyor. Yağlı boya resim kursunda nokta çizgi uygulamaları, ışık, gölge, oran, orantı, kompozisyon kurma, perspektif bilgisi, renk bilgisi, tasarı ilkeleri öğretiliyor. Kursiyerler, önce karakalemle çizim yapıyor ardından da yağlı boya resim yapmaya geçiyorlar. Haziran ayında başlayan ve Eylül ayında sonra erecek kursu bitirenlere bakanlık onaylı belge verileceği kaydedildi.


Katıldığı yağlı boya resim kursuna çok mutlu olduğunu ifade eden Sevda Özmen, “Resim yaptığımda kendimi çok daha mutlu hissediyorum Resim, çevreye ilgimi, farkındalığımı ve bakış açımı değiştirdi. Bakmak ve görmek arasındaki farkı çok daha yoğun hissettirdi. Resim yapmaya başladıktan sonra ağaca, bitkiye, denize, dalgaya, ufka, tabiata ve tabiatın renklerine farklı bir gözle bakmaya başladım. Bizlere bu imkanı sağlayan başta Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.




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