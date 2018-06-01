İzmitli çocuklar ücretsiz masal dinliyor

İzmit Belediyesi çocuklar için masal saati etkinliği düzenliyor. Belediyenin Çocuk Hakları Okulu tarafından organize edilen etkinlik ile okul öncesi ve anaokulu öğrencilerine tarihi Saatçi Ali Efendi Konağı’nda masallar anlatılıyor. Haftanın belirli günlerindeki etkinlikte minikler masalın yanı sıra, yaşadıkları şehir hakkında da bilgi de veriliyor. Özel animasyonlarla renklendirilen masal saati etkinliği miniklerin büyük ilgisini çekiyor.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 8 ay içinde 2 bin 60 okul öncesi ve ana okulu öğrencisine masal anlatıldı.