Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 17:23

İzmitli çocuklar ücretsiz masal dinliyor

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen masal saati etkinliğinde 8 ayda 2 bin 60 okul öncesi ve ana okulu öğrencisine masal anlatıldı.

İzmitli çocuklar ücretsiz masal dinliyor

01 Haziran 2018 17:23


İzmit Belediyesi çocuklar için masal saati etkinliği düzenliyor. Belediyenin Çocuk Hakları Okulu tarafından organize edilen etkinlik ile okul öncesi ve anaokulu öğrencilerine tarihi Saatçi Ali Efendi Konağı’nda masallar anlatılıyor. Haftanın belirli günlerindeki etkinlikte minikler masalın yanı sıra, yaşadıkları şehir hakkında da bilgi de veriliyor. Özel animasyonlarla renklendirilen masal saati etkinliği miniklerin büyük ilgisini çekiyor.


Etkinlik kapsamında yaklaşık 8 ay içinde 2 bin 60 okul öncesi ve ana okulu öğrencisine masal anlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç