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10 Ağustos 2018 12:15

İzmitli güreşçiler Kandıra’dan madalyayla döndü

İzmit Belediyesporlu güreşçiler, Kandıra Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Namazgah Yağlı Pehlivan ve Yoğurt Festivalinden 9 madalya ile döndü.

İzmitli güreşçiler Kandıra’dan madalyayla döndü

10 Ağustos 2018 12:15


Kuruluşunun 150. Yılını Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Yoğurt Festivaliyle kutlayan Kandıra Belediyesi’nin organizasyona katılan İzmit Belediyespor güreş takımı dokuz madalya aldı ve rakiplerine büyük fark atarak önemli bir başarıya imza attı. İzmit Belediyspor’u temsilen güreşen Barış Kemal minik 1’lerde üçüncülük, Özgür Güreşen teşvik 1 boyu kategorisinde üçüncü, Furkan Güler deste küçük boyu kategorisinde ikincilik, Ramazan Saçak deste büyük boyunda üçüncülük, Oğuzhan Ünal üçüncü, Muhammet Gökmen küçük boyunda üçüncülük, Furkan Turan üçüncülük, küçük orta büyük boyunda Seçkin Duman birincilik, büyük orta boyunda Erdal Duman ise birincilik elde etti.


Güreşçilerin önemli bir başarıya imza attığını kaydeden İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Öztürk, “Bu sene Süper Lig de mücadele edecek olan güreş takımımız yeni sezon öncesi hemen hemen bütün organizasyonlara katılarak önemli galibiyetler elde etti. Sporcularımız ve antrenörlerimiz çok iyi çalışarak ilimizi il dışında da temsil ediyor. Ata sporumuz bizim için önemli ve başarılarından dolayı sporcularımızı, antrenörlerimizi tebrik ediyorum” dedi.




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