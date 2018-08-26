İzmitli hurdacılara düzen geldi

İzmit’teki hurdacılara düzen geldi. Sanayi Mahallesi’nde bulunan 13’ü kağıt toplayıcısı, 47’si metal atık olmak üzere toplam 60 hurdacı ile İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yetkililerince uzun süredir toplantılar yapılıyordu. Yapılan toplantılar sonunda hurdacıların artık daha düzenli şekilde faaliyette bulunduğunu söyleyen Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin “Yaklaşık altı aydan beri karşılıklı görüşmelerde bulunuyoruz. Yaptığımız görüşmeler sonunda bazı kararlar aldık. Alınan kararları da birer birer uygulamaya koymaya başladık. Artık hurdacılar araç ve iş makinalarını kaldırımlara ve yol kenarlarına bırakmayacaklar. İşyerlerinin çevresi tek tip bariyerlerle kapatılarak görsel kirliliğin de önüne geçilmiş oldu” dedi.

Vatandaşlar, hurdacıların belirli bir düzen içinde faaliyette bulunmaya başlamasını sevinçle karşıladıklarını söylediler.