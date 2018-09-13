İzmitli izciler ilki başardı

İzmitli izciler, vahşi doğanın ortasında gerçekleşen 10 günlük kampta zoru başararak uluslararası kamplara katılma hakkını elde ettiler. İzciler, kendi yemeklerini kendileri pişirdiler, banyo ve tuvaletlerini kendileri kurdular, hayatlarını sürdürebilmek için gerekli her şeyi ağaç, taş ve ipleri kullanarak imal ettiler.

Bolu Aladağ'daki kampa İzmit Belediyespor Kulübü diriliş izci oymağından 16 izci, uluslararası lider eğitimcisi Muzaffer Gündüz ile birlikte katılarak eğlenceli günler geçirdiler. Korkuyu, yemeği, heyecanı paylaşarak ileri seviye milli kampına Kocaeli'nden ilk katılan gurup olma onurunu yaşayan İzmit Belediyespor izcileri, kampı ziyaret eden Seben Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ile de sohbet ettiler. İzci lideri Muzaffer Gündüz, kampın çok verimli geçtiğini belirterek, "İzcilerimize her zaman destek veren İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a ve Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı'na teşekkür ederiz” dedi.